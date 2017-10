Russ débarque à Paris pour un concert !

On pourra retrouver le rappeur américain pour un concert unique au Zénith...

Vous connaissez Russ ? Ce rappeur d'Atlanta au look si particulier qui a connu un grand succès notamment avec ses titres "Goodbay", "What They Want", "Pull The Trigger", "Maybe" ou encore "Do it myself".

Souvent comparé à Eminem par rapport à son flow et à son timbre de voix, le rappeur viendra donner un concert à Paris, au Zénith, dans le cadre de sa tournée “There’s Really a Wolf”, nom de son dernier album.



Russ n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà rempli un Bataclan en avril dernier. On connaît d'ailleurs ses multiples influences venant du monde entier et de l'Europe tout particulièrement. Cette fois-ci, c'est donc au Zénith qu'il viendra poser le 22 février 2018, une salle qui fait quatre fois la taille du Bataclan.

Une ascension qui mérite le détour...