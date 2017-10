Wacka Flocka : son troisième album devrait enfin voir le jour !

7 belles et longues années à patienter...

Alors qu’une semaine auparavant, il avait défié la chronique en déclarant qu’il ne se considérait pas comme un noir ! Aujourd’hui, le rappeur américain nous balance une deuxième info en exclu : la sortie officielle de son album "Flockaveli II", attendu et teasé depuis 2011…

Le projet devait sortir le 5 octobre dernier mais finalement le rappeur originaire de New-York a décidé de reporter une nouvelle fois sa sortie pour 2018. Très attendu par sa fan base puisque c’est la suite logique de son premier projet (Flockaveli) sorti en 2010…

Pendant tout ce temps, le rappeur kainri a balancé un grand nombre de mixtapes pour les faire patienter mais là, ce n’est plus possible… Il faudra tout de même attendre début 2018 pour découvrir enfin ce projet prévu à la base pour 2014 !

Alors quelle est la raison d’un tel retard ?

Le rappeur s’est expliqué sur le sujet a déclaré qu’il avait tout simplement perdu les trois premières versions de ce projet… : "C’est la quatrième fois que je refais Flockaveli II. […] J’ai perdu la version originale quand j’ai perdu mes disques durs, et j’ai perdu deux autres versions que j’avais enregistrées… Ajoutez à cela la dernière version en date de l’album que je viens de réaliser […] C’est le seul album que j’ai enregistré en ayant les larmes dans les yeux. J’ai encore aujourd’hui, beaucoup de frustrations et de colère quant à la création de ce projet".

Et on peut comprendre le rappeur ! En 2013 il avait annoncé avoir terminé ce troisième projet avec la participation de Timbaland, Wyclef, Ne-Yo et Drake ! Aujourd’hui, difficile d’imaginer que l’album contiendra de telles collaborations…

Rendez-vous donc en début d’année pour enfin découvrir ce troisième vrai projet solo de Wacka Flocka, en espérant que d’ici-là, il ne perde pas l’enregistrement pour la quatrième fois !