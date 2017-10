50 cent annonce la sortie d'un nouveau film !

"Den of thieves" sur vos écrans à partir de janvier 2018...

On a vu 50 cent faire de nombreuses apparitions sur la toile ces dernières années. Et pour cause, celui-ci a en effet déclaré vouloir mettre sa carrière de rappeur de côté pour faire place à sa carrière d’acteur.

On a d’ailleurs pu le voir notamment dans la série "power" qui avait connu un énorme succès.

Hier, il annonçait sur compte Instagram la sortie d'un nouveau film dans lequel il jouera : "Den of thieves", que l’on pourra aller voir à partir du 19 janvier 2018 très précisément. A l’affiche, on retrouvera également Gerard Butler (acteur écossais) et O'Shea Jackson Jr, le fils d'Ice Cube qui jouait également dans "Straight Outta Compton".