Cardi B et Beyonce réunis pour une nouveau single ?

C'est La rumeur du moment...

Décidément Cardi B continue de faire parler d’elle ! Après son dernier single "Bodak Yellow" qui a tout explosé dans le Game en décrochant la première place du Billboard pendant trois semaines, voilà que la diva aurait enregistré un morceau avec Beyonce !

Si l’on croit la photo publiée dans la story Instagram de l’ingé son Ashby, les deux artistes seraient bien en featuring pour un nouveau single ! Une collaboration détonante qui pourrait elle-aussi accrocher les premières places du Billboard ou pourquoi pas se hisser tout en haut des charts américains de vente de single.

À en croire le cliché, le morceau partagé par Cardi B et Queen B serait baptisé "Wet" ! Pour le moment, rien n’a été dévoilé de plus et on ne sait toujours pas si c’est un raté de l’ingénieur du son ou tout simplement un début de teasing…

En attendant, si cette rumeur se vérifie, ça prouverait que Cardi B continue toujours son ascension vers les sommets du Rap Game.

On a hâte de voir ce qu’un duo avec Beyonce pourrait donner tant les deux artistes sont dans des registres opposés.