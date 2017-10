Chris Brown détient plus de 800 morceaux inédits dans son téléphone !

Un téléphone qui vaut plusieurs milliers de dollars...

Alors que son double album "Heartbreak On A Full Moon ", composé de plus de 45 morceaux inédits, est prévu dans moins d'une semaine...

Chris Brown a aussi dévoilé dans une interview exclusive donnée au journaliste Ebro, qu’il avait en stock dans son téléphone pas moins de 800 titres encore jamais sortis à ce jour !

En même temps, on sait que le rappeur originaire de Virginie est un vrai bosseur mais de là à pondre plus de 800 morceaux en cachette, c’est difficile à imaginer. Avec ça, ce n’est pas un double album qu’il pourrait sortir mais plus d’une quinzaine…

Lors de son entretien, il est aussi revenu sur sa méthode de travail, sa musique et ce coffre-fort rempli de nouveaux sons, tous inédits les uns des autres !

“Maintenant je suis plus à l’aise, car j’ai construit un studio dans ma maison, donc je n’ai plus besoin de la quitter pour enregistrer. Sur mon téléphone, je dois avoir 800 sons que personne n’a encore entendus. Je ne me vante pas, mais ma feuille de route est la créativité. […] J’aime la musique, donc je suis capable de créer des morceaux facilement, je pense que c’est une bénédiction".

Effectivement, on peut avouer qu’il est réellement capable de créer des morceaux facilement rien qu’en voyant la tracklist qui compoe son prochain album prévu pour le 31 octobre prochain, le jour d’Halloween.

Maintenant reste à voir si Breezy a décidé de dévoiler une partie de ses 800 morceaux enregistrés dans les prochains jours, semaines ou mois !

En attendant la sortie de "Heartbreak On A Full Moon", on espère une seule chose : que la qualité primera sur la quantité !