Janine, la grand-mère d'Orelsan écoute ''La fête est finie'' !

Découvrez la vidéo qui a été diffusée dans "Le quotidien" il y a quelques jours...

"Je vois pas toujours Orelsan, il est à son travail je suppose, enfin si on peut appeler ça comme ça" (rires)

Lors du passage d'Orelsan dans "Le quotidien" de Yann Barthès, une vidéo présentant une visite chez Janine, la grand-mère du rappeur, a été diffusée. Si l'amour et l'admiration qu'Orelsan porte à cette femme ne nous est pas indifférent, on ne connaît le personnage qu'à travers son morceau "J'essaye, j'essaye" et récemment à travers son freestyle inédit qu'il a dévoilé sur France Inter.

Des journalistes du Quotidien se sont donc rendus chez elle pour lui faire écouter le nouvel album de son petit fils "La fête est finie", qui, on le rapelle, a été disque d'or en à peine trois jours ! Janine n'a pas manqué de nous montrer son caractère bien trempé et n'a pas hésité à nous lâcher des petites phases comme lorsqu'elle a écouté le titre "Défaite de famille":

"Là il dit des choses un peu… enfin c’est son style faut bien qu’il sorte quelque chose !"