Diam's lance sa marque ''MelByMel'' !

Mélanie va ouvrir sa propre boutique de papeterie...

Marc Jacobs créa la marque "Marc by Marc Jacobs", désormais c'est au tour de Diam's de suivre ce chemin en créant "MelByMel", une référence ironiqe au monde du luxe bien etendu.

« Je n'ai jamais cessé d'écrire. D'ailleurs avant même Diam's ce qui m'a toujours vraiment plu c'est de prendre la plume. Il m'arrive souvent de noter quelques rimes qui me viennent en tête…

L'idée de toutes les compiler et d'en écrire de nouvelles dans un agenda me plaisait.

C'est donc le premier produit de ma marque qui sera proposé, avant l'ouverture officielle de ma boutique et le lancement de nouvelles collections dans des univers aussi variés que le prêt-à-porter, la bagagerie ou les accessoires de mode et de décoration. »

(Mélanie Diam’s)

Même si celle-ci a arrêté de rapper pour se concentrer sur d’autres choses, elle n’a jamais cessé d’écrire. C’est pour cela qu’elle a décidé il y a peu de se lancer dans la création de produits de papeterie, pour pouvoir écrire ses pensées dès que l'on en éprouve le besoin.

Un mois avant l’ouverture de sa boutique, Diam’s décide de lancer une édition limitée de semainiers dans lesquels on peut retrouver des citations de la rappeuse.

On souligne cette belle prise d'initiative puisque tous les fonds et les bénéfices récoltés seront reversés à son association "Big Up Project" qui travaille sur des aides d’urgence pour les orphelinats en Afrique.

Soyez prêts, le lancement officiel de "MelByMel", c’est aujourd'hui !