Soprano donne des conseils à Karim dans le nouvel épisode des ''Déguns'' !

Découvrez le septième épisode de la saison 4 des "Déguns"...

Il y a deux jours, l’épisode 7 des "Deguns", cette fameuse série en provenance directe de Marseille, sortait.

"Déguns" ? Ça veut dire "personne" dans le jargon. C’est l’histoire de deux personnages issus du quartier de la Sauvagère, Nordine Sahli et Karim Jebli, d’origines algérienne et marocaine respectivement qui se cherchent au cours des épisodes.

Dans cette nouvelle vidéo, Karim veut se lancer dans la musique et sortir enfin son premier album. Pour se faire, il va demander les conseils précieux de Soprano. Dans cette quatrième saison, on a pu voir aussi d’autres personnalités jouer le jeux comme Mister V, Willaxxx, Moussa Maaskri, Jean-Pierre Foucault, Baptiste Giabicconi, Capucine Anav, Bengous, Adeal ou encore Pascal Légitimus.

On attend donc vendredi prochain pour matter l’épisode 8 de la série "Les Déguns" qui sent la cité phocéenne à plein nez , on l’espère toujours aussi remplie d’humour.

