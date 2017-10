Le rappeur kainri Jim Jones veut faire un feat avec Booba !

Encore faut-il être sûre qu'il parle de Booba...

C’est sur Snapchat que le rappeur américain Jim Jones a fait sa demande de feat. En toute détente, l’artiste kainri a balancé en commentaire un "Send me a record let me drop some knowledge for my nighas on ur side" traduisible par "Envoie moi un couplet et laisse-moi montrer à mes négros comment on fait".

Fondateur du groupe The Diplomats, connu aujourd’hui sous le nom de Dipset, Jim Jones a donc validé le Duc de Boulogne, au point même de lui demander de lâcher un couplet…

On espère juste que le CO-PDG du label de musique Diplomat Records ne se trompe pas d’artiste car son commentaire intervient lors d’une vidéo où l’on voit Booba à bord de sa voiture, écoutant "Medelin", le single du moment avec "Réseaux" de Niska !

On sait que les deux rappeurs sont proches puisque sur le dernier album du Charo, Booba était venu collaborer le temps d’un morceau : "Tuba Life", certifié single d’or il y a seulement une semaine.

Alors est-ce que Jim Jones a validé le son qu’il entendait, c’est-à-dire Niska en pensant que c’était B2O ou est-ce qu’il a profité de l’occasion pour demander un feat avec le Duc ?

On peut tout de même se poser la question… En attendant, on attend toujours la réponse du Kopp.

Le projet pourrait être vraiment lourd si les deux artistes venaient à collaborer sur un morceau !