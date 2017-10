La Fouine et Booba ne font pas dans la dentelle !

Après avoir annoncé la sortie de son prochain album, "Trône" et lâché quelques petits teasings, le D.U.C reprend du poil de la bête et repart dans ce qu'il sait très bien faire... clasher sur intagram !

Même si le blaze de La Fouine n'apparaît pas sur ce poste, il est évident que le rappeur de Boulbi s'adresse entre autre (on pense aussi à Rohff et Kaaris bien sûr) à celui qui avait déclaré que la guerre continuait dans son morceau "Aubameyang" ("Si tu gères Photoshop, t'es comme Elie, comme Elie").

"Et pourquoi le niquage de mères ne s’arrête pas? Et pourquoi j’suis en clash avec des mecs qui rentrent pas dans le top 20 voir même dans le top 200? Et pourquoi ils n’apportent jamais de preuves à leurs allégations? Et pourquoi Trône n’est pas encore sorti? Et pourquoi c’est la bataille finale? Et pourquoi tu niques pas ta mère avec un rouleau à pâtisserie? Pourquoi ne comprennent-ils pas? Et pourquoi j’ai du vernis à ongles...? #pourquoi"