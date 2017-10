"Le retour des rois" est peut-être pour bientôt ..

Maître Gims a annoncé récemment qu’il ne serait pas jury de "The Voice Kids" pour cause d’emploi du temps trop chargé. En effet, on sait que le rappeur a prévu la sortie de son nouvel album, "Ceinture Noire", pour cette année.

Mais les bonnes nouvelles de ne s’arrêtent pas là ! Il a déclaré il y a quelques jours que le nouveau projet de La Sexion d’Assaut suivrait peut-être dans la même année. "Le retour des rois" est sûrement pour bientôt...