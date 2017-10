Georgio obtient son premier disque d'or !

Le rappeur récompensé avec son album "Héra" !

Le 4 novembre 2016, Georgio sortait "Héra", un projet qui lui permet aujourd’hui de se voir récompensé par un disque d’or (500.000 ventes) !

Avec cet album qui faisait suite à "Bleu Noir", on avait découvert une autre facette de Georgio qui s’essayait davantage à des titres plus street et plus kickés avant. On pourrait même dire qu’il semblait avoir pris du recul et qu’il savait apprécier le goût de la vie. Georgio est plus posé et semble s’être trouvé, être plus lui-même. Dans les textes, on voit qu'il a pris de la distance, qu'il est plus sincère et ouvert aux autres et au monde. On sent beaucoup de force, d’espoir et de sagesse quand on l’écoute. Son mental est sensible mais ses écrits sont ambitieux, construits et solides.

Bref, Georgio a obtenu le disque d’or aujourd’hui et on est vraiment contents pour lui !