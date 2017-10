DJ Khaled prévoit une gigantesque fête pour les 1 an de son fils !

1 an et déjà une star...

C’est lors de l’émission "Jimmy Kimmel Live" que le plus célèbre des DJ du Globe, DJ Khaled, a dévoilé qu’il prévoyait une très grosse fête pour fêter les 1 an de son fils, Asahd.

Selon Double Whoper, la soirée risque d’être exceptionnel, en même temps rien n’est trop beau pour son petit protégé qu’il emmène partout comme lors des BET Hip-Hop Awards, où le gamin partageait fièrement la scène avec son papa.

"On va faire la plus grande des fêtes d’anniversaire pour Asahd. Ça va être énorme. Ce sera une immense fête, Puff Daddy sera également de la partie. Moi et Puff en avons discuté".

En même temps, le petit Asahd est déjà célèbre ! À un an, il avait déjà posé pour la cover du dernier album de son papa, "Grateful", sorti le 23 juin dernier et déjà certifié disque de platine.

On ne sait pas ce que DJ Khaled a réservé pour l'occasion mais si le producteur et rappeur Puff Daddy est dans la place, on peut être sur que çe sera très très lourd...

On peut même imaginer la sortie d’un morceau inédit avec en tête d’affiche son fiston et quelques artistes "moins connus" comme Chance The Rapper, Rihanna, Bryson Tiller, Lil Wayne ou encore Justin Bieber.

Rendez-vous le 23 octobre pour découvrir la fête de l’année !