Eminem enflamme le parquet des Pistons de Detroit !

"To our city, my city, your city, Make some noise"...

Cette nuit, il y avait de la NBA et surtout c’était le grand des Pistons de Détroit à Downtown dans leur nouvelle salle baptisée "Little Caesars Arena". 40 ans après avoir quitté le centre-ville de Détroit, les Pistons étaient donc de retour pour une très belle victoire 102 à 90 contre les Hornets de Charlotte. Pour l’occasion, Eminem est venu booster les troupes avant le début de match, histoire d’enflammer les milliers de fans présents ce soir-là. Sur l’instru de son très célèbre morceau "Lose Yourself", Slim Shady en a profité pour rappeler que Détroit, c’est sa ville ! Capuche sur la tête, casquette baissée et tee-shirt à l’effigie des Pistons, le rappeur nous prouve une nouvelle fois qu’il est chaud bouillant en cette fin d’année 2017. On attend toujours d’en savoir plus sur son prochain album qui devrait arriver très prochainement si l’on croit les dires de l’artiste durant l’été dernier. En attendant, on peut toujours se rematter son violent freestyle lâché lors des BET Hip-Hop Awards 2017, où le Marshall n’y était pas allé de mainmorte, critiquant avec rage la politique menée par l'actuel président des States, Donald Trump. Une chose est sûre, le rappeur, très médiatisé ces derniers temps, semble être en pleine forme en cette fin d’année, de bon augure pour la sortie de ce 9 ème album tant attendu… On vous le répète Slim Shady is back !

