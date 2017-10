Nekfeu a fait honneur à la Fondation Abbé Pierre !

La Cigale était en feu...

Hier, 17 octobre, à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, Nekfeu a convié certains rappeurs du moment pour monter sur la scène de La Cigale. Un show unique dont les fonds ont entièrement été reversés à la Fondation Abbé Pierre. Intitulé "Abbé Road" (en hommage à L’Abbé Pierre et aux Beatles), le concert animé par Fred Musa et Karima a affiché complet.

Devant une foule pleine d’énergie, Disiz La Peste, Lala Ace 667, Ninho, Georgio, Doums, le S-Crew, LuXe et bien évidemment Nekfeu ont joué leurs meilleurs titres pour faire jumper le publique comme il se doit.

Un show ouvert par Disiz et ses morceaux "Auto-Dance", "Splash" et "Carre Bleu" suivit d’une jeune artiste découverte par le fenek du nom de Lala Ace 667.

Après avoir chauffé la foule, Ninho a pris le relais. "Mamacita" ou encore "Elle m’a eu" ont résonné dans la salle pour le plus grand plaisir du publique. Quelques minutes après, Georgio débarquait en furie accompagné de son guitariste. "Héra", "Heros", "Brûle", ont fait l’unanimité ! Totalement possédé, Georgio, débordant d’énergie, n’a pas fait dans la dentelle.

Il est désormais l’heure d’accueillir le S-Crew et Nekfeu. Jouant leurs titres à succès tels que "J’aurais pas dû" ou "Jusqu’au bout", le crew composé de Framal, Mekra, 2zer Washington et Nekfeu a également fait honneur à cette association.

L’homme le plus attendu de la soirée était sans constations Nekfeu. Tel un leader, le rappeur du 75 a soufflé sa "Tempête", chanté sa "dope" et rafraichi la foule en chaleur avec "Esquimaux" ou encore "Squa".

Avant d’achever ce magnifique concert, le délégué général de la fondation du nom de Christophe Robert est venu émouvoir le publique d’un discours sincère et vrai. Venu rappeler une certaine réalité selon des chiffres et des faits, le moment de ce concert était certainement le plus fort.

Pour conclure le show, Ninho et Nekfeu ont interprété leur single "De l’autre côté", puis les lumières se sont éteintes sur "Nique les clones II" et le fameux discours de L’Abbe Pierre en personne.

Encore une belle initiative proposée et montée par Nekfeu, chapeau l’artiste !