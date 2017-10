''Welcome to my life'', le documentaire de Chris Brown dispo sur Netflix !

Un film inédit sur sa vie...

"The more real you become, the more unreal the world becomes"

Assis dans une pièce meublée uniquement d’une chaise et d’une vieille télé, Chris Brown nous emmène dans son univers. Il se place directement en auditeur en regardant son propre documentaire avec nous.

Le trailer commence par une présentation de l’artiste faite par une journaliste … "He’s one the the biggest star in the world". Ensuite on voit plusieurs images : des fans déchainés, des témoignages d’artistes, de ses amis, de sa famille, des photos de son enfance. On le voit gagner des récompenses, on vit son succès avec lui, son ascension…

Puis on arrive à un des épisodes phare de sa vie, l’affaire Rihanna. Même si huit ans se sont écoulés, Chris Brown semble toujours aussi blessé par la situation et par les mots qui ont été prononcés à son égard … "violent", "mysoginist", "cheater", "homophobic", "drug addict", "flop". Le rappeur avait été condamné à cinq ans de prison avec sursis pour avoir frappé la chanteuse alors qu’ils se disputaient en voiture.

"It’s not how hard you fall , but how fast you get up"

Avec ce documentaire, Chris Brown nous propose de voir l'envers du décor de sa vie et plus largement de la vie de star. Peintres, chanteurs, danseurs, athlètes, producteurs ... finalement tous des humains avant tout.

Il ne vous reste plus qu'à aller voir le documentaire complet en attendant la sortie de son double album "Heartbreak On A Full Moon" !