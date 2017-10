Une nouvelle version de ''Réseaux'' par Enrico Macias !

Il y a quelques jours, "Catherine et Liliane" (ou les comédiens Alex Lutz et Bruno Sanches) tournaient leur fameuse vidéo, "les RTT de Catherine et Liliane", avec le célèbre chanteur Enrico Macias sur Canal +. C’est en toute simplicité qu’elles lui on fait reprendre le morceau "Réseaux" de Niska, et le moins que l’on puisse dire c’est ce que le résultat est explosif !

Si les deux artistes ne sont pas du tout de la même génération et n’ont pas les mêmes références, les sujets de préoccupations restent les mêmes… Les femmes bien sûr ! Ainsi, on pourra voir Enrico Macias placer dans la même phrase "Ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays" et "J’ai vu ses lolos". Un combo pour le moins surprenant mais qui donne le sourire à coup sûr.