Wiz Khalifa dévoile un extrait de sa prochaine Mixtape ''Laugh Now. Fly Later'' !

Du très très lourd est en approche...

Alors qu’il y a seulement quelques jours, Wiz Khalifa nous annonçait que plusieurs albums venaient d’être terminés, voilà qu’aujourd’hui il continue le teasing de sa prochaine mixtape baptisée "Laugh Now. Fly Later".

Wizzle est cruel avec ses fans… Le rappeur Kainri est très actif en ce moment sur les réseaux sociaux, il s’amuse à balancer quelques extraits un peu partout, comme c’est le cas ici !

Mais pas seulement, il profite de l’occasion aussi pour esquiver les nombreuses questions que sa fan base lui posent sur ce nouveau projet prévu pour le 10 novembre prochain.

Pour le moment, rien n’a été dévoilé de concret à part cette courte vidéo sur twitter où l’on aperçoit le rappeur écouter son refrain accompagné de son tradionnel join...

L’extrait est court mais intense ! Le refrain semble lourd, on retrouve un Wiz Khalifa des grands jours, un kick bien solide et une violente prod.

Un extrait qui nous permet d’affirmer que ce nouveau morceau s’annonce très lourd !!

Il ne reste plus qu’à s’armer de patience en attendant le 10 novembre, date de sortie officielle de "Laugh Now. Fly Later".