Maskey nous parle à nouveau des ''trucs insupportables dans le rap'' !

Un troisième épisode salé...

Nôtre "youtuber" Maskey revient aujourd’hui avec un nouvel épisode dans lequel il parle des "trucs insupportables dans le rap" avec toujours son ton moqueur et bon enfant que l'on aime tant. Dans cette vidéo il aborde les thèmes récurrents d’aujourd’hui comme l’autotune, les références aux mangas, l’âge des rappeurs et les sujets qu’ils abordent, les "néo-puristes" (ou les personnes qui revendiquent une exclusivité totale sur un artiste) et le brand-rap (ceux qui placent les marques à outrance dans leurs textes) … Tous les sujets qui créent polémique aujourd’hui !

Même si Maskey déclare au début de la vidéo qu’il espère que ce sera la dernière, on voudrait bien sûr le revoir bientôt avec un de ses fameux tutos "à la manière de...".