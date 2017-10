Découvrez les 8 téléphones du sale de Booba !

Au programme : illicite, tchoin et business...

C’est sur Instagram que Booba nous a dévoilé son artillerie lourde : huit BlackBerry qui ont tous servi à la composition de près d’une centaine de morceaux…

Toutes les marques y sont quasiment représentées ! Ne cherchez plus, le client le plus fidèle de la marque canadienne de téléphone, n’est d’autre que le Duc de Boulogne.

C’est incroyable d’imaginer qu’à l’intérieur de ces huit smartphones, on peut retrouver la quasi-totalité de ses textes et une montagne de punchlines…

Mais pas seulement, si l’on croit B2O, on peut aussi y retrouver du "sale" et de l’illicite avec un grand nombre de "tchoins", et ça on peut lui faire confiance !

Encore quelques années et la collection s’agrandira sûrement de quelques nouveaux modèles puisqu’avec l’arrivée de "Trône", Booba n’a clairement pas envie de quitter le game !

L’illicite et la piraterie se poursuivent…