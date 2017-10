Brav tourne à la dérision les tutos pour ''faire des vues'' !

"Un nouveau format de vidéos super inédit"...

"Moi j’veux des vues, moi j’veux des vues des vues des vues Ma gueule en vitrine dans la rue J'veux qu'on m'baise le crâne, comme Barthez dans les buts J'veux t'en mettre plein la vue"

Si l’on a l’impression de retrouver Brav sur un ton plus léger avec cette nouvelle vidéo, ce n’est pas du tout le cas. Après avoir sorti le clip "Là-haut" qui parlait de l’immigration le 26 juin dernier, le rappeur de Din Records continue dans sa lancée avec ce morceau.

Tourné dans une chambre d'ado dont les murs sont ornés des logos "Youtube", le clip, réalisé par Florin Defrance et produit par Dino Radosevic, met en scène le rappeur qui se livre à toutes sortes de défis plus bêtes les uns que les autres : ice bucket (se verser un sceau de glace dessus), tuto nourriture, maquillage, ... tout y passe ! A la fin, déçu par le score obtenu, le rappeur imite un faux suicide avec jouet d’enfant. On notera aussi en guise de clin d’œil, la présence des youtubers et humoristes Akim Omiri, Emy Ltr, Jhon Rachid, ou encore Moussier Tombola...

Brav n'hésite pas à se tourner en dérision pour se moquer de notre société dans laquelle les réseaux sociaux et les vues sur Youtube priment sur tout. Il y avait d’ailleurs déjà fait allusion plusieurs fois dans certains de ses précédents titres (on pense notamment à son morceau "Error 404").