Waka Flocka déclare qu'il n'est pas noir !

Une déclaration qui a fait beaucoup de bruits...

C’est mercredi dernier, lors d’une interview donnée sur la radio "Sway’s Universe" que le rappeur Waka Flocka avait affirmé qu’il n’était pas noir.

Il en a profité pour en rajouter sur le sujet en dévoilant ne rien connaître à la culture afro-américaine… Il est aussi revenu sur ses origines : une grand-mère 100% américaine et une autre moitié européenne, moitié dominicaine.

Des déclarations qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux… Certains n’ont pas apprécié que le rappeur affirme qu’il n’était pas noir car il était un natif d’Amérique et que sa famille n’était pas originaire d’Afrique.

Une conclusion quelque peu facile si l’on croit certains commentaires…

Waka Flocka, n’a pas eu d’autres choix que de répondre aux principaux concernés, en postant hier une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il revient sur ses déclarations et les explique !

Des explications qui n’aideront en rien à calmer les nombreuses personnes en colère… Puisque dans son extrait, Waka Flocka confirme ses déclarations : "IM NOT BLACK". En commentaire, le rappeur kainri explique le pourquoi du comment et surtout demande à ses fans de ne le pas juger mais de comprendre pourquoi il dit ça.

Il terminera son petit speech d’un "We all Slaves its just my community was tortured", traduisible par "Nous sommes tous des esclaves mais c’est que ma communité a été torturée".

Cette histoire n'a pas fin de faire parler d'elle...