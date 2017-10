La tracklist du double album de Chris Brown enfin révélée !

La version finale rendue officielle...

En mai dernier, Chris Brown dévoilait la tracklist de 40 titres de son prochain projet tant attendu : "Heartbreak On A Full Moon". Il y a quelques jours celui-ci nous dévoilait la version finale de la tracklist de ce 8ème projet solo qui contiendra enfaite 45 titres. Un double album prometteur puisqu’on y retrouvera Jhene Aiko, R. Kelly, Lil Yachty, DeJ Loaf, Usher, Gucci Mane, Yo Gotti, Kodak Black, Future, Young Thug, Ty Dolla $ign et Verse Simmonds !

Prévue pour le 31 octobre donc le jour d’halloween, la date de la sortie de l’album annonce la couleur. Il s’agira d’un opus tourné vers l’univers de l’horreur et des zombies. Une atmosphère que l’on a déjà pu retrouver sur "High End", le premier extrait sorti il y a quelques jours en featuring avec Future et Young Thung et dans lequel on peut très clairement voir un clin d’œil au roi de la pop.

En attendant cette date avec impatience, on peut revisionner le documentaire autobiographique que Chris Brown avait publié en juin dernier, "Welcome to my life".