Lord Esperanza repousse la sortie de son album !

Le rappeur parisien victime d'un piratage...

Lord Esperanza devait sortir aujourd’hui son album baptisé "Polaroïd" mais finalement le rappeur parisien a du repoussé la sortie de son projet à la suite d’un piratage…

En effet, il avait dans un premier temps averti ses fans dans son dernier clip "L’ère du temps" d’un message en début de vidéo pour annoncer que ce morceau devait sortir le 29 octobre mai qu’une personne mal intentionnée avait pirater les comptes et avait balancé le morceau avant tout le monde.

Lord Esperanza n’a donc pas eu d’autres choix que dévoiler le clip le lendemain le 8 octobre…

Malheureusement l’histoire de n’arrête pas là, puisque dans un communiqué officiel (voir ci-dessous) le rappeur a annoncé qu’un hacker avait réussi à s’approprier son compte twitter, provoquant sa fermeture…

Le hacker ne sait pas seulement contenter de pirater le compte twitter de Lord Esperanza, il en aussi profité pour tenter de s’introduire sur le compte Gmail de Modulor et a menacé l’artiste et son équipe de diffuser l’album dans son intégralité…

Une menace qui l’a contraint à reporter la sortie de son nouveau projet, au plus grand désarroi de ses milliers de fans…

Le plus important pour lui aujourd’hui est de récupérer le compte twitter, lancer une campagne de sécurisation de l’ensemble des comptes de l’artiste et surtout trouver qui est à l’origine du piratage et des menaces…

En attendant, son public peut le retrouver pour son Polaroïd Tour qui, d’après le communiqué, reste maintenu. Vous le retrouverez ce soir à Marseille, le 20 octobre à Nantes et le 18 et 28 octobre à Paris.

On lui souhaite bon courage pour cette triste affaire…