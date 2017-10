P.Diddy décidé à racheter la NFL !

Le requin a comme proie la célèbre ligue de football américain...

Puff Daddy n’a clairement pas le temps…

Hier sur Twitter, l’ancien rappeur et producteur américain a décidé qu’il était temps de rachèter la NFL, la célèbre ligue de football américain, dans le but de faire face aux récentes polémiques et accusations faites à l’encontre de certains joueurs de la ligue pour un non-respect de l’hymne national.

Souvenez-vous l’an dernier, le quarterback Colin Kaepernick avait protesté contre les violences policières lors de l’hymne national américain en déposant un genou au sol.

Un geste qui avait divisé l’Amérique en deux, certains encourageant d’autres joueurs de la ligue à suivre Colin, d’autres s’indignant que le Star-Spangled Banner ne soit pas respecté dans l’enceinte d’un stade.

C’était le cas de Donald Trump, l'actuel président des Etats-Unis qui avait violemment critiqué cette initiative et qui avait appelé la ligue à prendre des sanctions exemplaires si l'affaire venait à se répéter.

C’est donc une des raisons qui pousserait Sean Combs à investir et à racheter la NFL !

Mais pas seulement, puisque P.Diddy nous a aussi dévoilé que pour lui, racheter une équipe de NFL était un rêve qu’il avait depuis tout petit… On sait que le producteur de la Est Coast adore le sport et pour lui avoir la chance de détenir sa propre équipe de football américain serait un rêve qui devient réalité.

Alors pourquoi pas racheter directement la ligue ? C’est ce qu’il a laissé sous-entendre sur Twitter avec une série de Tweet assez délirant, avant de conclure la soirée en toute beauté avec un magnifique : "SELL ME THE NFL NOW "

Pour acquérir la plus célèbre des ligues de football américain, Diddy devra tout de même débourser pas loin de 65 milliards de dollars… Mais pour le moment, tout ça n’a aucun sens puisqu’elle n’est absolument pas à vendre et qu’elle risque de ne pas l’être avant un bon moment…

Attention tout de même le requin des affaires rôdent dans les parages…