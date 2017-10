Qu'est devenue ''Angèle'', la petite sœur de Roméo Elvis ?

La jeune femme ne s'arrêtera pas au titre "J'ai vu"...

« Ma sœur a mis sa voix sur la prod ça me calme »

Nombreux sont les rappeurs à inviter des membres de leur famille sur leurs morceaux récemment. On pense bien sur à Big Flo & Oli qui avaient fait participer leur père dans "Papa". Roméo Elvis s'est également pris au jeu récemment en invitant sa sœur Angèle sur son titre "J'ai vu", une collaboration qui n'a pas laissée insensible ses fans.

Quelques accords de piano, une voix envoûtante, on peut clairement dire que la jeune femme a fait le buzz. Même si celle-ci affirme n'avoir aucune affinité avec le rap jusqu'ici, on la retrouve aussi sur le projet de Caballero & JeanJass sur le titre "Ma Story". Ses influences restent assez floues, mais ce qui est sûr c'est que sa voix ne nous laisse pas indifférents.

Angèle semble avoir eu un déclic avec "J'ai vu" grâce auquel le public a pu vivre de très beaux moments de complicités sur scène. Quelques mois après, la jeune femme se décide à sortir son premier projet solo. Même si on ne sait pas du tout de quel style de musique il s'agira, on sait déjà qu'elle chantera en anglais et en français. On peut aussi s'abonner à son compte Instagram sur lequel elle dévoile des petites vidéos et des exclus très souvent.

On pourra également la retrouver en concert le 22 novembre au Botanique en Belgique. Ce sera l'occasion de voir ce que cela donne en solo. En tout cas, Damso l'a déjà validée puisqu'il déclarait il y à peine quelques jours sur les réseaux sociaux "Elle niquera pas mal de mères avec son projet c'est certain." Angèle a d'ailleurs assuré les premières parties du rappeur les 6 et 7 octobre à "La Laiterie" à Strasbourg.