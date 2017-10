''Tales'', la nouvelle série Hip Hop !

Quand "Irv" retrace l'histoire...

Irv, producteur et fondateur du label « The Inc » se lance dans la réalisation d’une nouvelle série, "Tales". Si la traduction littéraire du mot est "conte", on sait déjà qu’il s’agira de retracer l’histoire du Hip Hop et du R&B au cours des années.

Et on peut être sûrs que la B.O de la série sera de qualité puisque le concept est de reprendre à chaque épisode un classique de cette école. Ainsi, on verra le titre sur « F**k tha police » mis en exergue sur le premier épisode. Il s’agira d’un chapitre consacré à une fusillade entre la police et un jeune homme, histoire ne pas commencer les choses à moitié.

Le premier épisode sera diffusé le 13 octobre à 22h sur BET, Black Entertainment Television. En attendant, voici une vidéo de promo.