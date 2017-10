Beyoncé soutient la journée de la fille avec ''Freedom'' !

La chanteuse sort un clip inédit...

Le 11 octobre, c'était la journée de la femme. À cette occasion, Beyoncé a sorti le clip de son titre "Freedom". Réalisée par l'association "Chime for change", la vidéo met en scène des filles issues du monde entier, de toutes origines, pour dénoncer les injustices et les maltraitances dans le monde.

"Tous les jours, les filles du monde entier se battent pour la liberté". Le message est clair, il s'agit ici de dénoncer. Des informations défilent :"Toutes les cinq minutes, une fille succombe à la violence", "Une fille sur quatre est mariée de force", "71% des victimes de la traite des êtres humains sont des femmes", "63 millions de filles ont subi des mutilations génitales", "130 millions de filles ne sont pas scolarisées", "Les filles ont deux fois plus de chance de contracter le VIH" ...

En sortant ce clip, Beyoncé nous montre une fois de plus son implication et son engagement face aux injustices. Une action importante de la part de l'artiste quand on sait le nombre de vues qu'elle cumule.

La cause des femmes devient de plus en plus présente dans l'actualité, notamment avec l'apparition remarquée de Manal Agha, journaliste egyptienne. En effet, celle-ci est venue se présenter sur un plateau télé il y a quelques jours, le visage complètement couvert de bleus, pour dénoncer les violences faites aux femmes.