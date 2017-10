Black M apporte son soutien à la famille Sylla !

L'artiste livre là un message fort...

L’affaire date de quelques jours mais elle a beaucoup fait parler d’elle sur les chaînes d’infos… Jeudi dernier, deux jeunes frères Samba et Moudy Sylla de Grigny ont été grièvement blessés par balles. Au début les autorités étaient sur la piste d’un règlement de comptes pour une affaire de trafic de drogues.

Finalement après avoir récolté de nombreux témoignages, le litige n’aurait aucun lien direct avec un quelconque trafic de stupéfiant. Il s’agirait de représailles à la suite d’un contentieux financier entre les deux frères et le tireur.

Moudy et Samba étaient certes connus des services de police mais pour des faits mineurs… Selon les derniers témoignages, cela fait quelques années, que les deux frères sont rentrés dans le droit chemin !

L’un est un grand fan de football et travaille actuellement dans une société de location de voitures à Orly et l’autre s’était consacré à la music et plus particulièrement à l’Afro-Trap sous le nom de Moudy Zer.

C’est donc en rapport avec cette triste histoire que Black M a décidé d’apporter son soutien à la famille Sylla sur instagram dans une vidéo assez touchante où il demande aux jeunes de cité de se calmer et d’arrêter toutes ces petites guerres !

L’artiste aux centaines de milliers d’albums vendus se dit choqué et attristé par la situation et les affrontements qui ont lieu à Grigny, et envoie une grosse pensée pour les deux frères toujours hospitalisés…

Il conclura cette petite vidéo d’un "PAIX" !