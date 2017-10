Niro clash Ardisson !

Le rappeur exprime son raz-le-bol...

Les mots de Niro résonnent sur nos réseaux sociaux depuis quelques heures. Un mécontentement fort se fait entendre de la part du rappeur, surtout depuis le passage remarqué de Vald chez Ardisson ; on se souvient aussi de celui-ci d’Orel San il y a quelques années.

Agacé par la situation, Niro poste sur son compte instagram un montage de ces deux émissions et ne manque de nous dire ce qu'il en pense.

"Depuis bien longtemps on ne nous respecte plus...

C'est a cause de nous, on les laisse faire depuis trop longtemps.

Pour eux c'est tout ce que l'on représente, des illettrés sans cervelle qui pensent qu'a leur corps, wAllah c'est incroyable....

Voila a quoi ils nous réduisent devant des millions de gens.

Voila pourquoi je déteste les médias.

Les rappeurs qui iront chez ardisson après cette vidéo, je vous souhaite une rupture des ligaments croisés..

La banlieue reconaitra les chiens"

Préjugés, amalgames, clichés, l’animateur donne l’impression ne pas savoir de quoi il parle et de frôler le manque de respect. De quoi s’interroger sur la place actuelle du rap à la télé et surtout sur l’image que le grand public se fait de la culture Hip Hop.

Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous laisse découvrir la vidéo de Vald qui avait lui aussi réagi suite à son passage sur le plateau, affirmant qu'il n'y retournerai jamais.