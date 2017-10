''Unsolved'': le trailer de la première saison enfin disponible !

La série s'annonce lourde comme jamais...

On en avait parlé en mai dernier, la fameuse série consacrée au meurtre de Tupac et Notorious B.I.G va voir le jour en 2018.

Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur l’histoire, puisqu’un trailer vient d’être balancé sur les réseaux sociaux, mettant en scène deux détectives de la LAPD.

Les deux hommes tentent d’éclairer ces deux sombres affaires encore aujourd’hui irrésolues… Le doute plane toujours sur la mort de Tupac et Biggie, du moins sur l’identité des assassins.

La série est donc accès sur cet angle, découvrir qui a ôté la vie aux deux légendes du Rap US. Elle reviendra aussi sur une belle amitié qui a viré au cauchemar à la suite d’une fusillade qui a touché le rappeur de la West Coast dans les locaux du Big Poppa.

On aura le droit à une vision différente de la rivalité Est Coast /West Coast, bref tout pour que les fans des deux incontournables du Rap Game prennent du plaisir !

Cette série vient s’ajouter au récent film consacré à Tupac, "All Eyes On Me". Un film plutôt réussi dans l’ensemble même si de nombreux observateurs et artistes concernés ont émis certains doutes quant à la véracité de certaines de scènes…

En attendant, on ne connaît pas la date officielle de sortie de cette fiction policière mais elle serait prévue pour 2018.