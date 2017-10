Dr. Dre aurait payé 20 000 dollars pour voir Suge Knight mort !

C'est ce qu'affirme l'ancien boss de Death Row Records...

Suge Knight continue de faire parler de lui ! Après avoir déclaré à Ice T et Soledad que Tupac était probablement encore en vie… Voilà qu’il balance aujourd’hui une info surprenante comme quoi Dr.DRE aurait payé quelqu’un pour le tuer !

Selon l’ancien boss de Death Row Records, le très célèbre Dr.DRE aurait signé en juillet 2016 un chèque de 20 000 de dollars à l’ordre d’un certain Dwayne Johnson, l’homme qui devait exécuter Suge Knight.

Dwayne Johnson aurait soi-disant fait machine arrière et aurait profité de l’occasion pour dévoiler le chèque à Suge Knight. Le coup était prévu le jour de la mort du producteur Terry Carter, une affaire pour laquelle il est actuellement derrière les barreaux.

Difficile de le croire sur parole... Ces derniers temps, la prison l’a rendu quelque peu instable et puis compliqué d’imaginer Dr.DRE faire un tel geste et plus logiquement signer un chèque, qui laisse des traces, plutôt que donner du liquide pour descendre Suge.

Bref tout semble incohérent et un peu bancal, on se demande si Suge Knight n’est pas en train de monter de toutes pièces une raison à sa crise de folie lorsqu’il a roulé sur Terry Carter avec son gros pick-up.

En attendant, les avocats de Dr.Dre ont réfuté ces accusations ! On attend de voir si la pièce maitresse de cette affaire, le chèque, est véritable ou non…

Affaire à suivre !