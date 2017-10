Lord Esperanza dans ''L'ère du temps''

Le rappeur dévoile un nouveau clip...

"L'ère du temps", c'est le troisième extrait du projet "Polaroïd" de Lord Esperanza. Sur ce titre, une première: il est en duo avec Jill Romy. Pourtant, ce n'est pas la première fois que ces deux-là travaillent ensemble puisqu'ils forment le trio "Orchestra" avec Emma Jeane.

Victime d'une fraude, le rappeur se voit obligé de dévoiler son clip dès à présent, sans pouvoir attendre la date qu'il s'était fixée, à savoir le 29 octobre. Tant mieux pour les auditeurs, les visuels sont complètement à la hauteur. Filmé par Michel Tavernier et produit par Makeameal; le morceau nous embarque dans une ambiance céleste et vaporeuse sous la lumière marquée des néons faisant penser directement aux célèbres séries japonaises.

« Mes ambitions dépassent l’imaginaire ».

Sur ce projet, Lord Esperanza semble ne plus se fixer de limites. Il voyage entre les différentes sphères du temps avec toujours autant d’aisance et de poésie. Mais il faudra encore attendre jusqu'au 13 octobre pour écouter le projet "Polaroïd" en entier et dans lequel on retrouvera entre autre Roméo Elvis !