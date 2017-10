Guizmo demande ''Pardon'' !

Guizmo fait son mea culpa ...

Après avoir sorti "Grand final" et "Je n'sais pas quand ça finira", le rappeur nous tient en haleine depuis le 19 septembre. Si la sortie de son nouveau projet est prévue pour le 1er décembre 2017; on peut d’ores et déjà écouter le troisième extrait de son projet, "Pardon", dans lequel le rappeur nous livre un vrai mea culpa.

Un morceau dans lequel Guizmo exprime clairement ses regrets et ses prises de conscience. Il semble vouloir guérir ses blessures, réparer ses fautes et demander pardon à ceux à qui il a fait du mal.

« J’madresse à tous les p’tits frères qu’jai incité à l’alcool

J’vous avoue qu’j'en suis pas fière, et j'le dirai dans l’labum »

Le clip est tourné entre La Place, le centre culturel Hip Hop situé aux Halles de Paris, et une scène de réunion d’alcooliques anonymes.

On voit bien que l’heure est à la rédemption et aux confidences…

« J’ai accepté la vie, comme une bénédiction,

Désormais j’en prendrai soin comme si c’était mon fiston »

Guizmo semble déterminé à vouloir reprendre sa vie en main. En attendant de voir ce que va donner l’album, on peut écouter son clip "Pardon" sans modération !