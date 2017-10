Ninho x Sofiane réunis dans ''Laisse pas traîner ton fils'' !

Quand Ninho remet les classiques au goût du jour...

Sous l’œil des caméras de Daylight Productions, on le sens dès les premières secondes, ça va kicker sale.

Accompagné de son acolyte Sofiane, Ninho déjà certifié disque de platine avec son album "Comme prévu" sorti le 8 septembre dernier, nous prouve encore une fois à quel point il s’inscrit dans le paysage rap actuel.

Presque 20 ans après la sortie du classique d’NTM "Laisse pas traîner ton fils", Ninho ose se frotter à ce monument, et le moins que l’on puisse dire c’est que ça envoie. Plume acérée et percutante, les deux MCs nous en mettent plein la vue et les oreilles pendant plus de trois minutes sur une prod signée Seezy.

On vous laisse découvrir le clip en attendant les visuels des morceaux avec Nekfeu, Gradur ou encore Alonzo !