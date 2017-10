Nelly arrêté puis relâché par la police pour une affaire de viol !

Le rappeur clame son innocence...

Dans la nuit de samedi à dimanche, Nelly a été interpellé par la police à la suite d’une plainte déposée par une femme l’accusant de l’avoir agressée sexuellement dans le bus prévu pour sa tournée qu’il partage avec le groupe Florida Georgia Line.

Placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire dans la banlieue de Seattle, le rappeur a dû attendre quelques heures avant d’être relâché sans qu’aucunes charges n’aient été retenues contre lui.

L’enquête est toujours en cours et selon le rappeur, elle devrait permettre de lever le voile sur cette sombre affaire dont l’artiste se serait bien passée :"Pour être absolument clair, je n’ai pas été inculpé de crime, donc aucune caution n’a été requise. J’ai été libéré, en attendant une enquête plus approfondie".

Nelly clame haut et fort son innocence ! Quant à son avocat, Scott Rosenblum, il est confiant, l’enquête permettra d’établir "clairement que ces accusations sont dénuées de crédibilité et motivées par la cupidité et la rancune".

Reste à voir si l’interprète de "Dilemma", "Hot in Herre" ou encore "Just a dream" est innocent dans cette affaire, car on rappelle que ce n’est pas la première fois qu’il se retrouve devant la justice.

En 2015, suite à une vitesse excessive, le bus avait été fouillé et du cannabis ainsi que de la meth avait été retrouvés… En bonus, les forces de l’ordre avaient aussi découver des armes de poing, le rappeur avait donc fait un petit tour en prison avant d’être libéré après le paiement d’une caution de près de 10 000 dollars.

L'affaire est à suivre !