La NBA prévient ses joueurs : pas de manifestation durant l'hymne national !

Après la NFL, c'est au tour de la NBA...

Vous vous souvenez forcément de cette histoire ! On est en 2016 et le quarterback Colin Kaepernick avait posé un genou à terre lors de l’hymne national pour protester contre les violences policières faites aux noirs américains qui touchent le pays.

Un acte qui avait fait beaucoup parler de lui, que ça soit en bien comme en mal, la NFL avait donc décidé de l’exclure de la ligue et aujourd’hui le jeune joueur de football américain se retrouve sans club.

Par la suite, plusieurs joueurs de la Ligue avaient reproduit le même geste lors de la reprise du championnat, une situation qui n’avait pas échappé au principal concerné, le président des États-Unis, Donald Trump qui avait eu des mots très violents envers les principaux concernés : "foutez-moi ce fils de p*** hors du terrain tout de suite... Il est viré" !

Ce qui ne touchait que la NFL au départ, s’est vite répandu aux autres sports et donc par suite logique à la NBA.

Mais la ligue de basketball américaine a prévenu tout le monde il y a de ça quelques jours : des sanctions seraient prises aux joueurs qui décideraient de protester durant l’hymne américain ou qui décideraient de poser un genou à terre comme Colin Kaepernick.

Pour le moment, la saison n’a pas réellement repris, les joueurs entament seulement la pré-saison et aucun incident n’est à signaler.

Mais connaissant Lebron James et ses récents tweets envers le président américain et pour dénoncer les violences policières, il est possible que le boss de la NBA prépare quelque chose de spéciale pour l’occasion.

L’affaire est à suivre…