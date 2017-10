Les streams YouTube s'invitent dans le classement billboard !

Nouveauté ou nouvelle polémique ?

Dans les prochaines semaines, le classement Billboard devrait apporter une nouveauté dans la comptabilisation des ventes d’albums et de singles aux States.

En effet, ce classement pourrait prendre en compte d’ici quelques jours les streams enregistrés sur YouTube !

C’est The Info de la journée ! À l’heure où les streamings représentent une grosse quantité des ventes pour les artistes, voilà que les Américains veulent rajouter les vues de cette célèbre plateforme vidéo dans le but de se rapprocher au plus près des réalités de consommation de la musique d’aujourd’hui.

C’est un grand projet et une nouvelle avancée pour la musique mais aussi pour les artistes qui verront leurs ventes d’albums et singles augmentés considérablement, on parle bien sûr des chiffres pour le classement établit chaque semaine.

Rien n’a encore été officialisé mais l’initiative vient de Lyor Cohen qui est en charge de la division musique chez YouTube. Pour lui, il ne fait aucun doute que les chiffres doivent prendre en compte les streams YouTube comme elle le fait déjà sur les plateformes musicales du style Spotify, Deezer, Apple Music, etc…

La RIAA (Recordin Industry Association of America), qui est l’équivalent du SNEP a pour le coup appuyé la démarche : "nous savons que l’écoute musicale, aussi bien pour ce qui est des albums que pour les singles, ne cesse de prendre du volume, et les tendances actuelles n’ont pas été reflétées dans nos certifications d’albums. Moderniser les calculs et intégrer le streaming est la prochaine étape logique dans l’évolution des certifications Or et Platine, cela permettra à la RIAA de récompenser comme il se doit les albums à succès des artistes de maintenant".

Une nouveauté qui pourrait donc débarquer rapidement en France même si aujourd’hui la question des streamings pose déjà de nombreuses interrogations…

Comme on en parlait hier avec le tweet de Black M, les disques d’or et de platine ne veulent presque plus rien dire suite à de récentes suspicions de trucage ou de tricherie de la part d’artistes, faisant usage de logiciel pour écouter les morceaux en boucle sur les plateformes concernées…

Une situation qui agace et qui biaise quelque peu les chiffres quand il s’agit d’annoncer les ventes d’albums... Difficile d’imaginer que le SNEP acceptera de comptabiliser les streams YouTube tant qu’il n’aura pas réglé ce problème majeur, ou tout simplement revu à la hausse les paliers pour la délivrance des certifications.