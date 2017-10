Le combat de Tom Duquesnoy sera diffusé en direct sur Facebook !

The Firekid is here !!!

La combattant français Tom Duquesnoy peut être satisfait, après un combat de 28 secondes remporté contre l’américain Patrick Williams il y a 6 mois, le français se retrouve en carte préliminaire de l’UFC 216 de Las Vegas ! Et en bonus, son combat sera diffusé en direct sur facebook sur la page officielle de l’UFC. Pour David Shaw, le vice-président du département international de l’UFC, c’est l’occasion de mettre en avant les athlètes français et de donner une chance à Tom Duquesnoy d’être vu par des milliers de fans dans le monde : "nous avons souhaité faire un petit cadeau aux fans français et nous assurer qu’aucun d’entre eux ne passe à côté d’un combat qui s’annonce épique". Le français fera donc partie de cette UFC 216 dont le combat principal opposera les deux poids légers : Tony Ferguson et Kevin Lee pour le titre par intérim. Le gagnant sera obligé d’affronter Conor McGregor, champion en titre, s'il veut la ceinture mais quand ce dernier aura fini de jouer les boxeurs ! Le combat est donc prévu dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h du matin et il sera donc disponible sur la page officielle de l’UFC ! En attendant si vous voulez découvrir Tom Duquesnoy, on vous laisse mater le court replay de son précédent match.