Maître Gims devient le premier rappeur a entrer au Musée Grévin !

L'épisode de The Voice semble terminé...

Maître Gims peut être satisfait, il devient le premier rappeur à intégrer le Musée Grévin. On rappellera pour l’occasion que la première artiste urbaine à avoir eu l’honneur de faire partie de ce musée était Diams en 2007.

Sa statue est aujourd’hui aux archives depuis 2012, date à laquelle elle avait annoncé l’arrêt de sa carrière musicale…

Aujourd’hui le rap fait donc son grand retour à Montmartre. Selon son Directeur général, Yves Delhommeau, de nombreux rappeurs devraient arriver d’ici quelques mois ou quelques années pour intégrer aux aussi le prestigieux musée : "nous faisons des enquêtes régulières auprès des internautes et de nos visiteurs, et la demande de rappeurs populaires va croissante".

Une nouvelle preuve que le Rap/Hip-hop, en vogue ces dernières années, devient incontournable au fil du temps…

C’est en avril dernier que l’ancien membre de la Sexion D’assaut, préféré à Nekfeu, Soprano ou encore Black M, a dévoilé une partie du travail que lui et le sculpteur, Claus Velte, avaient réalisé.

Selon ce dernier, la statue aurait pris énormément de temps à être réaliser puisqu’il était important que les détails soient réussis : "elle a pris six mois, car l’implantation des cheveux et de la barbe se fait poil par poil…".

Résultat : l’œuvre est bluffante et elle devrait attirer la curiosité de nombreux fans…

Une nouvelle qui permettra au rappeur de se consoler de sa non participation à la prochaine saison de The Voice, où la production avait décidé de l'écarter à cause de ses lunettes.

Pour terminer, revenons à la musique, Maître Gims veut s’attaquer aux States avec un nouveau projet d’album en Anglais. Le rappeur s’amuse sur les réseaux sociaux en balançant quelques extraits…

En attendant vous pouvez toujours rendre une petite visite à son frère jumeau fait de cire.