Niska en collaboration avec un poids lourd américain !

Indice : Il a bossé avec Madonna, Justin Bieber, Snoop Dogg, Chris Brown ou encore Beyoncé…

Décidément, le rap français s'exporte de plus en plus ! Après avoir conquis l'Afrique et l'Europe, il est temps de traverser l'océan Atlantique. Après MHD et son incroyable tournée américaine, Niska est paré pour représenter notre art dans le pays de l'Oncle Sam.

En effet, l'interprète de "Réseaux" apparaît aux côtés du célèbre producteur/rappeur Diplo lors d'une photo dévoilée sur le compte Twitter du ricain en personne !

Connu pour ses collaborations avec des monstres de l'industrie musicale tels que Madonna, Justin Bieber, Snoop Dogg ou encore Skrillex, Diplo est un incontournable du milieu et notre charo ne pouvait pas passer à côté !

Alors qu'il vient récemment de dévoiler son nouvel album "Commando", meilleur démarrage de l'année et certifié disque d'or en l'espace de sept jours, Niska est en route pour ravager davantage le game de son flow inimitable.