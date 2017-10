Soprano et Amel Bent dans le jury de ''The Voice Kids''

Une saison 5 placée sous le signe de la nouveauté...

Quelques jours seulement après la rumeur comme quoi Maîtres Gims s'était fait recaler de The Voice à cause de ses lunettes, TF1 a annoncé les arrivées de Soprano et Amel Bent pour participer à la saison 5 de The Voice Kids.

Une nouvelle qui permet de lever les doutes sur le fait que la production n'était pas très receptive quant à la venue d'artistes urbains dans le programme.

Aujourd'hui c'est chose faîte, même si Amel Bent et Soprano ne sont pas des artistes urbains au sens propre, ils viennent tous deux d'un genre musical qui s'en rapproche : le Rap et la Rnb.

Et mine de rien, c'est une première pour le télé-crochet !

C'est en tout cas via Twitter que la nouvelle est apparue, quelques heures après la fin de la saison 4 qui a vu la petite Angelina l'emporté brillamment.

Lors du teasing de la prochaine saison, TF1 a donc dévoilé que le jury serait composé de 4 artistes et non plus 3 et que deux nouvelles personnes faisaient leur arrivée :

Soprano a confirmé sa venue dans The Voice Kids par un tweet lui aussi, satisfait de faire partie du programme en tant que coach.

Il est vrai qu'en ce moment l'ancien rappeur du Psy 4 de la Rime ne s'arrête plus : entre le concert samedi dernier à l'Accordhotel Arena de Paris pour sa tournée "Everest Tour", son concert exceptionnel prévu le 7 octobre prochain en direct et retransmis à la télé du Stade Vélodrome de Marseille et son apparition dans Taxi 5...

L'artiste ne sait plus où donner de la tête tellement il est demandé partout où il va.

Il ajoute là, une nouvelle ligne à son CV : coach de The Voice Kids.

Pour Amel Bent, c'est le grand retour sur le devant de la scène !

Après sa collaboration dans l'album d'Alonzo intitulé "100%" et déjà certifié disque d'or, l'ancienne candidate de la nouvelle star va retrouver la télé mais cette fois-ci elle ne sera pas candidate mais bel et bien jury de l'émission.

Elle devrait former un duo explosive avec Jennifer !