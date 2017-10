Un film sur les Migos ? Quavo dévoile tout !

Le trio infernal semble inarrêtable...

Les Migos veulent décidement marquer cette génération de leur empreinte, après deux albums qui ont permis de révélés le groupe, voilà qu'en marge de la sortie d'un troisième opus, les rappeurs veulent investir le 7 ème art.

C'est en tout cas ce qu'Offset a déclaré au micro de Zane Lowe de Beats 1 : "Mon gars, Quavo est en train d'écrire un script. Il est dans la cuisine en train de mélanger".

Une déclaration confirmée par le concerné qui rappelle qu'il vient d'une génération où ses films préférés avaient un artiste en tête d'affiche : "Je suis de la génération 90 et tous mes films favoris on un artiste dans leur casting. Menace II Society, Juice, les films de Snoop Dogg, les films de Big Tymers ou encore Master P. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment : on est en train de travailler sur un Script".

Ce n'est pas tout, en plus de ce projet de film, les Migos devraient sortir pour fin 2017 un prochain album qui fait suite au dernier : "CULTURE 2", Histoire de surfer un peu plus sur le succès de ce précédent opus..

Et comme ça ne suffit pas, Quavo a balancé de nouvelles informations sur ce nouveau projet qu'il prévoit avec Travis Scott : "On est toujours en train de définir les morceaux. On a tout ce dont on a besoin, on est juste en train de boucler la tracklist" .

Un album bonus qui vient s'ajouter à la longue série de projets prévus par Quavo...

Les Migos ne rigolent pas, ils préparent une fin d'année 2017 de folie...