Canal + va diffuser un documentaire consacré au Hip-Hop !

Business is Business...

Voici un sujet intéressant à traiter, alors que Forbes dévoilait la liste des rappeurs américains ayant le plus touchés de money pendant l’année, voilà que Canal Plus débarque avec un documentaire inédit intitulé "The Game : from the streets to Wall Street".

Un documentaire consacré au Hip-hop mais plus particulièrement à ses artistes qui naviguent entre la musique, la mode et de nombreux investissements, leur permettant d’accéder à des revenus conséquents.

D’où le titre : "De la rue à Wall Street (la bourse)".

Le plus important pour ces rappeurs, c’est d’entrer dans "le Game" et d’y rester, d’être toujours à l’affût de la bonne occasion…

Alex Jordanov, le réalisateur, a donc mené son enquête ! Il tente d’expliquer comment cette musique a pu créer de vrais requins de la finance et du business qui pèsent aujourd’hui des millions de dollars comme P.Diddy, Jay-Z ou encore Dr.Dre.

Il revient aussi sur l’origine de ce courant musical, qui est rapidement passé des rues délabrées du Bronx aux allées fleurissantes de Beverly Hill…

Il est vrai que les rappeurs ont parcouru un chemin incroyable depuis le temps. Et c’est aussi là-dessus que le réalisateur s’attarde.

Le documentaire est prévu pour mercredi prochain sur Canal Plus à partir de 21h.

On vous le conseille et pour l’occasion, voici quelques extraits !