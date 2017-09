B.o.B se prend pour un physicien et veut prouver que la Terre est plate !

On prendra la même chose que toi bro...

Décidément les rappeurs cainris sont sur une autre planète…

C’est en effet de ça qu’on va parler même si la planète en question, c’est la Terre.

Selon B.O.B, la Terre serait plate ! Et pour en être sûre à 100 %, il s’est lancé dans un projet un peu fou : une campagne de récolte de fond dans le but d’envoyer très prochainement un satellite dans l’espace pour prouver au monde entier que notre Terre n'est pas ronde...

On ne va pas vous cacher que le projet est ambitieux, envoyer un satellite privé comme ça dans l’espace doit coûter des millions voir des milliards de dollars, ainsi que quelques autorisations que le rappeur n’aura probablement jamais.

Pour ce qui est de l’argent même si le rappeur est connu pour deux trois-lourds morceaux comme "HeadBand" en collaboration avec 2 Chainz et qu’il compte déjà 4 albums à son actif, difficile d’imaginer qu’il aura les fonds nécessaires pour réaliser sa petite expérience.

D’où la collecte de fond mais à bon à part quelques actifs du compte twitter FlatEarthSociety et de nombreux fans fidèles… La possibilité donc de connaître enfin la vérité, si jamais on nous ment, semble compromise.

Ce n’est pas la première fois que B.O.B fait parler de lui à ce sujet.

”Les villes que l’on voit en arrière plan sont à approximativement 16 miles…. Où est la courbure terrestre ? S’il vous plait, expliquez moi ça.“

L’an dernier, en janvier il avait posté une photo de lui où on pouvait l’apercevoir en haut d’une colline, montrant une grande vallée avec une ville tout au fond !

Par cette occasion, il demandait des explications sur le fait qu’il était impossible de remarquer la courbure terrestre alors que les villes en arrière-plan se trouvaient à plus de 25km… Une distance suffisante selon lui !

Ce que Bobby Ray ne comprend pas et on va lui expliquer, c’est que l’être humain par sa taille ne peut tout simplement pas se rendre compte à l’œil nu que la terre est ronde. Notre champ de vision est restreint et il ne nous permet pas de discerner la courbure de la Terre. Il faudrait que nous soyons beaucoup plus grands ou que la terre soit beaucoup plus petite pour avoir une chance.

Ce n’est donc pas un problème de longueur ou distance mais un problème de taille. Mettez une fourmie sur un gros ballon et il y a de forte chance qu’elle pense elle aussi que le sol sous ses pieds est plat...

Maintenant que l’explication lui a été donnée, il serait temps d’arrêter les conneries et de se mettre au boulot, car depuis l’été 2015 et la sortie de son quatrième album "Psycadelik Thoughtz", Bobby s’est montré discret en ne signant que quelques morceaux comme "Mr.Mister" ou encore "Finesse".

On attend un nouvel album...