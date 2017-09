Booba répond à La Fouine et à son nouveau morceau ''Aubameyang'' !

♫ Si tu gères Photoshop, t'es comme Elie, comme Elie ♫

On en avait parlé hier, c’est le grand retour du clash entre Booba et La Fouine !

Aujourd’hui place à l’épisode 2 intitulé "Aubameyang"… Le fameux single sorti par La Fouine hier vers minuit.

Dans le morceau, le rappeur originaire de Trappes balance punchline sur punchline sur le Duc de Boulogne… Revenant notamment sur le fait qu’il est plus un petit bourgeois qui a réussi qu’un mec des quartiers, c’est Fouiny Babe qui le dit.

Un violent morceau qui fera sans doute plaisir à B2O, on attend donc une réponse mais en musique si possible.

Car pour le moment le rappeur du 92 a seulement répondu sur les réseaux sociaux en balançant à nouveau des montages photos sur son compte Instagram… Malheureusement ce n’est pas passé inaperçu !

En effet, Booba s’est amusé à photoshoper ou pirater le compte tweeter du joueur de Dortmund, Pierre Emeric Aubameyang, dans le but de lâcher un tweet assassin contre son ennemi.

Un tweet aux allures de fake, puisqu'on est en droit de penser que le joueur gabonais n’en a que faire de ses querelles de cours de récré.​

Pour être complètement convaincu, on est allé vérifier sur le compte twitter du footballeur en question, et aucun tweet de ce genre n’apparaît dans le fil d’actualité.

Vous allez nous dire, il l’a peut-être supprimé ! Effectivement c’est une hypothèse, après si on regarde bien l’heure à laquelle le tweet a été posté : 12 : 10 AM, on peut se douter qu’il y a quelque chose d’anormal qui se passe.

En effet, le tweet aurait été publié à 00 : 10, heure française, soit 10 minutes seulement après la sortie du morceau de Fouiny Babe, difficile d’imaginer Aubameyang au taquet comme ça à cette heure-ci.

En plus, c’est compliqué aussi d’imaginer de telles paroles prononcées de la part de ce joueur de foot, reconnu mondialement et dont l'image a besoin d’être protégée.

Donc tout semble confirmé que ce tweet est bien fake et que c’est un beau montage pour alimenter le clash et répondre à La Fouine !

#LaPiraterieSePoursuit