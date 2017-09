KEAKR : L’application entièrement dédiée aux cultures urbaines !

Entrez dans le game sans plus tarder…

Complètement gratuite, cette application risque de buzzer comme un single de Drake ! Le premier médial social à l’ADN Hip Hop est disponible depuis avril dernier pour le plus grand plaisir des passionnés du genre.

Vous souhaitez défier les autres MCs venus de France, Suisse, Belgique ou encore du Luxembourg ? Vous désirez simplement vous faire de la promo ou recevoir des avis ? Ou juste passer du bon temps en découvrant une palette d’artistes urbains ? KEAKR est faite pour vous !

En effet, cette application vous permettra de produire vos propres titres dans ce studio portable ou encore de réaliser des clips de qualités cent pour cent gratuits.

Pas d’instrumentale sous le coude ? Pas de souci, KEAKR met à votre disposition un très large catalogue de beats. Du piano au jazz en passant par le cloud ou encore l’afro trap, pas moins d’une quinzaine de catégories ont été conçues pour satisfaire la moindre envie. De plus, vous pouvez accéder à votre bibliothèque afin de produire vos morceaux sur vos propres prods, si ce n’est pas génial ça !

Ce média social dédié à la musique urbaine est désormais disponible sur App Store et Google play, il ne vous reste plus qu’à défendre votre flow et devenir le boss du rap game !