Kooseyl nique la ''Monotonie'' dans son nouveau titre !

Découvrez le dernier clip de Kooseyl : Monotonie

Venu des quartiers nord de Marseille, Kooseyl débarque dans le paysage francophone actuel avec un style bien à lui. De ses sonorités pop teintée de sons urbains, orientaux et latins, l'artiste se démarque de ses concurrents.

Après son premier titre "On est bien" comptabilisant plus de cinquante mille vues et sa version alternative frôlant les vingt mille écoutes, Kooseyl revient avec un nouveau morceau intitulé "Monotonie".

Dans ce visuel signé Comm et Kooseyl lui-même, l'auteur-compositeur est venu tuer la routine. De sa cité au paradis, Kooseyl profite de la vie et ne souhaite pas savoir l'heure.

Adoubé par l'équipe de Soprano et d'Alonzo, l'artiste marseillais a toutes ses chances pour laisser son emprunte dans la musique.