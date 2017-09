Young Thug à nouveau arrêté pour possession de drogue !

Jamais deux sans trois...

Young Thug va se retrouver une nouvelle fois devant la justice pour possession illégale de drogue…

Le week-end dernier, le rappeur Cainri a été interpellé en Géorgie par la Police locale pour un délit de vitres teintées…

Malheureusement pour lui, lors du contrôle et de la verbalisation, les forces de l’ordre ont découvert de la Marijuana à bord du véhicule.

Une situation déjà vécue par Jeffery qui s’était retrouvé face aux juges en Avril dernier pour des faits similaires…

Par chance, le rappeur avait esquivé la condamnation de peu pour un vice de procédure : la police avait débarqué illégalement chez lui sans en avoir l’autorisation.

Les preuves récupérées avaient été jugées irrecevable lors du procès et de ce fait les poursuites avaient été abandonnées.

Quelques jours plus tôt, Thugga avait été soupçonné d’avoir giflé une femme à l’extérieur d’une boîte de nuit à Atlanta. Par manque de preuves flagrantes, le juge n’avait pas condamné le rappeur.

Aujourd’hui tout semble différent… Si lors de ses deux premiers démêlés avec la justice, Young Thug s’en est bien tiré, là ça risque de se compliquer !

Son casier risque de parler pour lui… Il faudra attendre quelques semaines voire quelques mois avant d'en savoir davantage sur cette sombre affaire. Même si un gros chèque devrait suffire...

En attendant, King Slime continue de nous régaler musicalement avec la sortie de "Young Martha", un quatrième EP en collaboration DJ Carnage.

Si on a un conseil à lui donner : réduit la Weed et force un peu plus sur la musique, ça vaut clairement le coup !