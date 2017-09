The Voice aurait refusé Maître Gims à cause de ses lunettes !

On est bien loin des USA et de Cee Lo Green...

Selon Florent Pagny, ce qui aurait couté la place à Maître Gims dans the Voice, c’est tout simplement ses lunettes.

C’est pourtant l’accessoire emblématique du rappeur qui ne s’en sépare jamais lorsqu’il passe à la télé et là-dessus Pagny est d’accord : "Maître Gims sans ses lunettes, ce n’est pas Maître Gims".

La décision prise par la prod de l’écarter au profit de Pascal Obispo est difficile à comprendre... On peut se demander si ce n'est pas pour d'autres raisons que l'ancien membre de Sexion d'Assaut a été écarté...

En effet, si l’on regarde les différentes versions de l’émission à travers le globe, on remarque que plusieurs artistes à lunettes et principalement de soleil font bien partie du programme en tant que Jury.

L’un des plus emblématiques et que tout le monde connaît c’est le rappeur originaire d’Atlanta Cee Lo Green, qui a déjà participé aux saisons 1, 3 et 5 de The Voice America !

Alors pourquoi ça coince en France ?

On est en droit de se poser la question ! Si l’on regarde attentivement The Voice en est aujourd’hui à la saison 7 et depuis 2012, aucun rappeur n’a eu la chance de participer au programme en tant que jury.

Pour l’instant les juges qui ont défilé tout au long des 6 saisons sont : Florent Pagny (là depuis le début), Jenifer, Louis Bertignac, Garou, Mika, Zazie, Matt Pokora et Pascal Obispo (fraîchement arrivé).

Des artistes connus de la scène musicale française mais bien loin de la culture Rap et Hip-Hop très présente à l’heure actuelle…

Encore une fois, si l’on jette un coup œil chez nos voisins anglais, on se rend compte que des Will.I.Am, Rita Ora ou encore Jessie J se partagent quelques saisons.

Inutile d’évoquer une nouvelle fois les States, car avec Usher, Pharell Williams ou encore Alicia Keys, les Cainris sont dans une autre dimension…

En attendant, Maître Gims n’est pas à plaindre de son côté, l’artiste a prévu de s’attaquer aux USA avec quelques morceaux rappés en Anglais…

Un nouveau projet qui lui permettra d’oublier très vite cette petite désillusion : celle de ne pas être le premier rappeur français dans The Voice !